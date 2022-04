Antonio Rüdiger unterschreibt bei Real: Das sind die Details zum Vertrag

Der deutsche Nationalspieler hat sich nach fünf Jahren beim FC Chelsea zu einer Veränderung entschieden und gibt den Madrilenen den Zuschlag. Laut Transferexperte Nicolo Schira wird Rüdiger beim La Liga-Klub einen Vierjahresvertrag unterzeichnen. Dieser soll ihm ein Jahressalär von 11 Mio. Euro sichern. Es besteht die Option auf eine Verlängerung um ein Jahr. Die Verkündung des ablösefreien Wechsel könnte schon in Kürze erfolgen.

Toni #Rudiger to #RealMadrid as a free agent is at the final stage. Ready 4-years contract (€11M/year) with the option for another season. No surprise here since last January 5! #transfers https://t.co/xCbeJ6M8WF

— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 23, 2022