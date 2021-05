Doch Anzeichen für einen Wechsel? Sergio Ramos folgt diversen PSG-Profis

Real Madrids Kapitän Sergio Ramos steht noch ohne Vertrag für die kommende Saison dar. Zuletzt deutete einiges auf einen Verbleib in Madrid hin. Jetzt sorgt der 35-Jährige allerdings höchstpersönlich dafür, dass Wechselspekulationen wieder Fahrt aufnehmen.

Ramos folgt auf Instgram nämlich neuerdings gleich mehreren Spielern von Paris St. Germain. Bekanntlich ist der Ligue 1-Verein an einer ablösefreien Verpflichtung des Innenverteidigers interessiert. Ramos könnte in der französischen Metropole wohl auch mehr Geld kassieren als in Madrid, wo man ihn zu einer Kürzung des Gehalts bewegen will.

Offiziell ist bislang noch nichts. Real hat keine Vertragsverlängerung kommuniziert. Ebenso wurde aber auch nie ein Abgang des Routiniers verkündet. Immerhin hätten die Madrilenen mit David Alaba bereits einen potentiellen Ersatz an Land gezogen. Wobei auch dieser Wechsel noch immer nicht bestätigt wurde.

psc 10 Mai, 2021 17:28