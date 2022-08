Asensio vor Abgang? Ancelotti: “Er wägt ab und wir warten ab”

Marco Asensio könnte Real Madrid noch vor Ablauf der Transferperiode verlassen. Carlo Ancelotti hat dazu Stellung genommen.

Aktuell wird Marco Asensio mit einem Abgang von Real Madrid in Verbindung gebracht. Der Offensivmann soll spanischen Medienberichten zufolge seinen Berater Jorge Mendes damit beauftragt haben, ihm einen neuen Verein zu finden – dies möglicherweise in der Premier League.

“Es gibt nichts Neues. Er wägt ab und wir warten ab. Am 2. September wird alles klar sein”, sagte Carlo Ancelotti am Samstag auf der Pressekonferenz vor Real Madrids Gastspiel in LaLiga bei Espanyol (Sonntag, 22 Uhr).

“Wenn Asensio bleibt”, so Ancelotti, “wird er ein wichtiger Spieler unserer Mannschaft sein.” Der Italiener weiter: “Ansonsten müssen wir uns von ihm anhören, ob es gute Möglichkeiten für ihn und den Klub gibt. Wenn er bleibt, freue ich mich, denn letzte Saison hat er viel beigetragen und das kann er auch in dieser Saison tun, sofern er bleibt.”

Für den Fall, dass Asensio geht, “werden wir niemanden verpflichten, weil wir das nicht bräuchten. Wir sind bereit für alle Optionen. Wie gesagt: Wenn er bleibt, dann bin ich erfreut und wenn er gehen will, müssen wir seine Entscheidung akzeptieren”, so Ancelotti.

adk 28 August, 2022 16:59