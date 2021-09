Atletico Madrid steigt ins Werben um Agustin Alvarez ein

Offenbar kommt es zu einem innerstädtischen Transferduell um Agustin Alvarez. Der soll nach Real Madrid nun auch beim Rivalen Atletico Madrid Begehrlichkeiten wecken.

Atletico Madrid verfolgt angeblich das Ziel, Agustin Alvarez im kommenden Wintertransferfenster unter Vertrag zu nehmen. Nach “Fichajes.net”-Informationen wollen die Colchoneros ernst machen, weil sie damit rechnen, dass sich Alvarez in den kommenden Monaten noch deutlicher in den Fokus spielen wird und so weitere Klubs auf den Plan treten lässt.

Mit zehn Toren in 13 Spielen der Copa Sudamericana für seinem Stammklub CA Penarol gehört Alvarez momentan zu den besten Stürmern Südamerikas. Atletico sieht Alvarez als langfristigen Ersatz für den 34 Jahre alten Luis Suarez, dessen Vertrag nur noch für diese Saison datiert ist.

Alvarez hat seinen Vertrag erst im April dieses Jahres bis 2024 verlängert. Der 20-Jährige besticht durch seinen Torriecher und seine guten körperlichen Voraussetzungen, die auch bei Real Madrid Interesse hervorrufen sollen.

