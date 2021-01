Aufatmen bei Zinédine Zidane: Keine Quarantäne

Real-Trainer Zinédine Zidane kann aufatmen: Der 48-jährige Franzose muss nicht in Quarantäne.

Der Real-Coach hatte zuletzt Kontakt mit einer Person, die positiv auf Covid-19 getestet wurde. Der Kontakt wurde nun aber nicht als “eng” definiert. Somit muss Zidane nicht in Quarantäne und kann seinen Verpflichtungen weiterhin normal nachgehen. Dies auch, da ein PCR-Test von ihm selber negativ ausfiel. Somit wird der Trainer bei den Spielen bei Osasuna am Samstag und in der Supercopa nächste Woche gegen Athletic Bilbao an der Seitenlinie stehen.

psc 8 Januar, 2021 11:44