Wie schon Bale: Eden Hazard könnte Vertrag bei Real aussitzen

Eden Hazard ist bei Real Madrid völlig ausser Rang und Traktanden gefallen. Seit September des vergangenen Jahres hat er kein Ligaspiel mehr bestritten. Dennoch könnte der 32-jährige Belgier über diese Saison hinaus bleiben.

Wie «The Athletic» berichtet, will Hazard seinen bis Juni 2024 gültigen Vertrag erfüllen. Der Hauptgrund dafür ist sein fürstliches Jahresgehalt in Höhe von 23 Mio. Euro, das er bei keinem anderen Verein erhalten wird. Zudem soll sich der Spielmacher gemeinsam mit seiner Familie in Madrid sehr wohl fühlen.

Damit sind schnell Parallelen zu Gareth Bale gezogen: Auch dieser spielte vor Vertragsende im Sommer 2022 kaum noch eine Rolle, sass seinen Vertrag aber letztlich aus und kassierte bis zum Schluss ab.

Als einzige mögliche Destination, die Hazard schon im Sommer reizen könnte, wird die MLS genannt. Derzeit gibt es aber keine konkrete Spur.

psc 8 März, 2023 10:06