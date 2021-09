Bale erklärt: Darum war die Leihe zu den Spurs wichtig

Gareth Bale ist nach seiner Leihe zu Tottenham wieder froh, bei Real Madrid zu sein. Der Waliser gewährt Einblicke in sein Seelenleben.

“Ich denke, es ist immer gut, in einer guten Umgebung zu sein. Das war der Hauptgrund, warum ich nach Tottenham gegangen bin, da ich wusste, dass es eine gute Umgebung für mich sein würde. Es war eine Pause, die ich vielleicht damals brauchte, und ich hatte eine grossartige Zeit in Tottenham”, sagte Gareth Bale nun in einem Interview mit dem “BBC” (zitiert via “Real Total”).

Die vergangene Saison in London zu verbringen, habe ihm “definitiv geholfen, mental wieder an einem glücklicheren Ort zu sein, und ich denke, das hat sich wieder gezeigt, als ich mit Wales an der EM teilgenommen habe, und dann habe ich das in dieser Saison zu Real Madrid mitgenommen, wo offensichtlich sowieso ein besseres Umfeld für mich herrscht”, so Bale, der vertraglich noch bis zum Saisonende an die Königlichen gebunden ist.

