Bale: “Es schien, als hätte Hazard jemanden getötet”

Der von Real Madrid an Tottenham Hotspur verliehene Gareth Bale verteidigt den in Madrid in der Kritik stehenden Eden Hazard.

Da Eden Hazard sportlich bei Real Madrid noch nicht überzeugen konnte und nach dem Halbfinal-Aus in der Champions League gegen den FC Chelsea gesichtet wurde, als er mit früheren Chelsea-Kollegen scherzte, hat er bei den Königlichen einen schweren Stand. Ähnlich erging es Gareth Bale bis zu seinem Leih-Abgang im vergangenen Sommer gen Tottenham. Im Interview mit der “Times” schilderte nun der Waliser seine Sicht zu Hazards Szene an der Stamford Bridge.

“Ich habe gesehen, was sie (die Kritiker; Anm. d. Red.) gemacht haben, ja, und es schien so, als hätte er gerade jemanden umgebracht. Immerhin ist es nur ein Fussballspiel”, so Bale, der den Druck und die Erwartungshalten bei Real Madrid bestens kennt.

“Das Problem ist, dass man in Madrid erwartet, dass man ein Galaktischer ist, das heisst, dass man das tut, was sie schon bei anderen Spielern gesehen haben, und die Wahrheit ist, dass ich sicher nicht wie sie bin”, erklärte der Offensivstar, der nach Saisonende laut Vertrag in die spanische Hauptstadt zurückkehren wird: “Ich mag es, mit meinen Leuten zusammen zu sein und diskret zu sein, während es viele andere gibt, die gerne ausgehen und, nun ja, nicht um anzugeben, sondern um ihre Marke aufzubauen, sozusagen. Also diejenigen, die zu diesen roten Teppich-Events gehen. Ich war nie so, ich mag es, Fussball zu spielen, nach Hause zu gehen und ein normaler Mensch zu sein.”

adk 23 Mai, 2021 13:07