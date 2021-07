Bale-Lager dementiert Gerüchte um Karriereende diesen Sommer

Nachdem offen ist, wie es bei Gareth Bale weitergeht, halten auch Gerüchte um ein Karriereende, das möglicherweise sogar schon in diesem Sommer erfolgen könnte, an. Laut Angaben des italienischen Transferexperten Fabrizio Romano handle es sich dabei aber nur um lose Spekulationen.

Gareth Bale’s camp denies any rumour about him considering to retire this summer. Bale wants to complete his current contract – waiting to decide about his future at Real Madrid. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 #RealMadrid #Bale

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2021