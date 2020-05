Bale zeigt kein Interesse an Newcastle-Wechsel

Es vergeht fast kein Tag ohne ein Gerücht zu Gareth Bale. Heute im Repertoire: Der Waliser soll kein Interesse zeigen, sich zur kommenden Saison Newcastle United anzuschliessen.

Das schon bald neureiche Newcastle United hat angeblich beim Management von Gareth Bale durchgerufen, um zu eruieren, ob sich der Flügelstürmer einen Wechsel dorthin vorstellen könne. Dem “Daily Star” zufolge signalisiert Bale allerdings kein Interesse daran, bei den Magpies anzuheuern.

Hellseherische Fähigkeiten braucht man nicht, um festzustellen, dass Bale auch noch in den kommenden Wochen Gegenstand von Transferspekulationen sein wird. Sein Vertrag bei Real Madrid ist jedenfalls noch bis 2022 datiert.

Anfang Mai hatte Bale im Podcast “The Hat-Trick” noch mit einem Wechsel in die nordamerikanische Major League Soccer geliebäugelt: “Ich bin definitiv daran interessiert (in der MLS zu spielen; Anm. d. Red.). Ich liebe es etwa, meinen Urlaub in Los Angeles zu verbringen.”

aoe 16 Mai, 2020 17:14