Barça-Neuzugang Raphinha stichelt gegen Real Madrid

Raphinha wechselte jüngst erst zum FC Barcelona, doch weiss bereits Sympathiepunkte bei den heimischen Fans zu sammeln. Er stichelte gleich mal gegen Real Madrid.

Im Testspiel fegte der FC Barcelona Inter Miami mit 6:0 weg. Raphinha konnte sich dabei als Torjäger eintragen und gab im Anschluss eine Kampfansage von sich. “Wir sind besser als Real Madrid und natürlich habe ich Lust, auf sie zu treffen”, so der Brasilianer, für den die Katalanen mindestens 58 Mio. Euro an Leeds United überweisen. Auf Real Madrid trifft der FC Barcelona am kommenden Sonntag (5 Uhr, MEZ)

adk 20 Juli, 2022 17:26