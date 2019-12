Barça-Stars nach Clasico frustriert

Der FC Barcelona hat im Clasico gegen Real Madrid am Mittwoch zwar nicht verloren, doch die Stimmung bei den Katalanen ist dennoch getrübt.

Das Heimteam war gegen die stark aufspielenden Königlichen arg in der Bredouille und konnte sich glücklich schätzen wenigstens ein 0:0-Remis erkämpft zu haben. Die schwache Leistung frustriert die Barça-Profis laut “Sport” aber gewaltig. Die Stimmung soll auch zwei Tage danach auf einem absoluten Tiefpunkt sein. Dass sie von Real mit aggressivem Pressung phasenweise erdrückt wurden und vor allem im Mittelfeld deutlich unterlegen waren, entspricht gar nicht den Vorstellungen von Messi & Co.

Trainer Ernesto Valverde wurde offenbar von Zidane überrascht. Der Barça-Coach rechnete nicht mit dem Einsatz von Isco, der sich als entscheidender Faktor entpuppte.

Auch physisch schien Barça nicht ganz auf der Höhe. Am Samstag steht gegen Alaves ein weiteres Heimspiel an. Da wollen die Katalanen unbedingt wieder ihre spielerische Stärke in die Waagschale werfen.

psc 20 Dezember, 2019 14:00