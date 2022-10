Barça streitet sich mit Real Madrid um 40-Millionen-Juwel

Der FC Barcelona und Real Madrid sind nicht nur auf dem Platz, sondern auch ausserhalb erbitterte Feinde. In der Vergangenheit kam es schon des Öfteren zu einem Wettbieten um die grössten Versprechen der Zukunft. Eines davon kommt aus Brasilien.

Der FC Barcelona und Real Madrid verfolgen dasselbe Ziel auf dem Transfermarkt. Wie die «Mundo Deportivo» schreibt, ist Vitor Roque in den Fokus beider Klubs gelandet. Ausserdem soll sich Juventus Turin grundsätzlich für den 17 Jahre alten Mittelstürmer interessieren.

Vitor Roque hatte seinen Vertrag bei CA Paranaense erst vor einigen Monaten langfristig bis 2027 verlängert und würde dementsprechend ziemlich teuer kommen. Die Rede ist von einer Ablöse zwischen 35 und 40 Millionen Euro. Barça befasst sich nach extrem positiven Scoutingberichten intensiv mit einem Transfer.

In seiner ersten kompletten Saison als Profi kommt Vitor Roque auf sechs Tore und drei Vorlagen in 31 Begegnungen – für einen Spieler seines Alters überragende Werte. Im Finale der Copa Libertadores bekommt es Paranaense also auch dank Vitor Roque mit Flamengo zu tun.

Wie schon viele junge Talente vom Zuckerhut ist auch Vitor Roque grundsätzlich bereit dazu, die nächsten Schritte in seiner noch jungen Karriere in Europa zu machen: «Natürlich ist es ein Traum, aber ich muss arbeiten und arbeiten, damit ich bereit bin, wenn sich die Gelegenheit ergibt.»

aoe 29 Oktober, 2022 12:51