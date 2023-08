Bellingham: Bei Real "zehnmal besser" als beim BVB

Jude Bellingham legt bei Real Madrid mit drei Toren aus zwei Spielen einen furiosen Start hin. Der Engländer präsentiert sich äusserst selbstbewusst und stellt eine steile These auf.

Über 100 Millionen Euro zahlte Real Madrid für Jude Bellingham an Borussia Dortmund. Doch der 20-Jährige hat beim spanischen Rekordmeister trotz der hohen Erwartungen und des neuen Umfelds keinerlei Akklimatisierungsprobleme. Nachdem er bereits zum LaLiga-Auftakt gegen Bilbao getroffen hatte (2:0), steuerte er gegen Almería die nächsten zwei Tore bei (3:1).

"Ich denke, ich bin zehnmal besser als letzte Saison. Ich bin wie ein Schwamm, der alles mögliche von seinen Mitspielern aufsaugt", sagte Bellingham nach dem Sieg gegen Almería und strotzte damit nur so vor Selbstvertrauen. Lob gab es indes von Trainer Carlo Ancelotti: "Er ist hervorragend. Er hat viel Persönlichkeit und hat sich sehr schnell an das System der Mannschaft angepasst. Es scheint, als ob er schon lange bei uns ist und er ist ein sehr talentierter Spieler." So darf es für Bellingham weitergehen.

adk 20 August, 2023 10:57