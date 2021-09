Benzema sicher: “Mbappé wird früher oder später für Real spielen”

Für Real Madrids Torjäger Karim Benzema gibt es keine Zweifel, dass er seinen Landsmann Kylian Mbappé dereinst im Klub begrüssen kann.

“Er ist ein Spieler, der früher oder später für Real Madrid spielen wird. Wir verstehen uns sehr gut und ich würde ihn gerne schon in Madrid bei mir haben. Aber er muss auch seinen Verein respektieren”, sagt der 33-jährige Torjäger gegenüber “RTL”. Mbappé wünschte sich bekanntlich bereits in diesem Sommer einen Wechsel zu den Königlichen. Dieser Wunsch wurde ihm von den PSG-Verantwortlichen allerdings verwehrt. Immerhin kann er nächstes Jahr ablösefrei wechseln. Dann läuft sein Vertrag in Paris aus.

Für Benzema ist klar: “Ich weiss nicht, was passieren wird, aber Mbappé wäre bei Real Madrid willkommen. Er ist ein Spieler, der alle Qualitäten hat, um in Zukunft in Madrid zu spielen, ich hoffe es.” Bisher müssen sich die beiden noch mit gemeinsamen Auftritte in der Nationalmannschaft begnügen.

