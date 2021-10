Berater von Romelu Lukaku verrät: Er träumt von Real Madrid

Romelu Lukaku kehrte im Sommer nach zwei erfolgreichen Jahren bei Inter Mailand zu seinem früheren Klub Chelsea zurück. Die Londoner sind aber nicht der einzige Traumklub des belgischen Torjägers.

Dies verrät sein Berater Federico Pastorello jetzt gegenüber “Sky Sports”. Zwar geniessen die Blues bei Lukaku einen hohen Stellenwert, doch es gibt da noch einen anderen Verein, an den der belgische Nationalspieler immer wieder denkt. “Während seiner letzten Saison bei Manchester United hatte er immer Chelsea im Kopf”, so Pastorello. “Aber auch Real Madrid, das muss ich zugeben. Er hat immer davon geträumt, dort einmal in seiner Karriere zu spielen.” Diesen Wunsch konnte sich Lukaku bislang nicht erfüllen.

Allerdings war es auch ein grosses Ziel von ihm, sich als Stammspieler bei Chelsea zu etablieren. In seinem ersten Anlauf ist ihm dies nicht gelungen. Nun ist der 28-Jährige ein gestandener Spieler. Den Real-Traum könnte er trotzdem nach wie vor hegen. “Der Markt bietet einem bestimmte Möglichkeiten an”, erklärt Pastorello. “Für mich sind das vorbeifahrende Züge und wenn der richtige Zug am richtigen Ort stehen bleibt, muss man einsteigen und losfahren.”

Sehr dankbar ist Lukaku für die beiden Jahre unter Antonio Conte bei Inter. Dieser habe ihn spielerisch noch einmal auf ein neues Niveau gebracht, meint Pastorello: “Er kann mit links treffen, mit rechts und auch per Kopf. Die Arbeit mit Herrn Conte hat ihn zu einem kompletten Stürmer gemacht. Und er hat sich auch persönlich weiterentwickelt.”

psc 29 Oktober, 2021 10:15