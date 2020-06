Brahim Diaz: Kein Interesse an Real-Abgang

Das Spielminuten-Konto von Brahim Diaz ist äusserst dünn und für die kommende Saison ist keinesfalls Besserung in Sicht. Gedanken an einen Wechsel verschwendet das Offensivtalent aber trotz der dürftigen sportlichen Aussicht nicht.

Drei LaLiga-Kurzeinsätze zählt Brahim Diaz in dieser Saison für Real Madrid, hinzu kommen drei Partien in der Copa del Rey sowie ein viertelstündiger Einsatz in der Champions League. Die geringe Anzahl an Spielminuten wirkt sich natürlich nicht gerade förderlich auf die Entwicklung des 20-Jährigen aus.

Trotz der widrigen Umstände signalisiert Diaz kein Interesse daran, die Blancos in diesem Sommer verlassen zu vollen – sei es auf Leih- oder permanenter Basis. Laut der “Marca” würden sich die Ligakonkurrenten FC Getafe und Rayo Vallecano gerne mit dem Iberer verstärken. Zuletzt wurde auch Borussia Dortmund als möglicher Abnehmer gehandelt.

Karim Benzema, Eden Hazard, Vinicius Junior, Gareth Bale, Marcos Asensio, Lucas Vazquez und Rodrygo Goes – alle sieben genannten Spieler haben teils deutlich die Nase gegenüber Diaz vorne. Der frühere spanische Junioren-Nationalspieler kostete Real im Januar 2019 immerhin 17 Millionen Euro Ablöse. Vertraglich ist er noch bis 2025 gebunden.

aoe 13 Juni, 2020 10:37