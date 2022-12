Brasilien möchte Carlo Ancelotti als Nationaltrainer installieren

Brasilien muss nach dem Rücktritt von Tite einen neuen Nationaltrainer suchen. Ganz oben auf der Liste steht Carlo Ancelotti.

Der 63-jährige Italiener hat mit Real Madrid in diesem Jahr die Champions League gewonnen und sich ausserdem zum spanischen Meister gekürt. Während seiner langen Trainerkarriere hat Ancelotti schon viele Erfolge gefeiert. In Madrid ist man mit der seiner Arbeit seit der Rückkehr im Sommer 2021 selbstredend sehr zufrieden. Vertraglich ist er noch bis 2024 gebunden.

Der brasilianische Verband möchte den Erfolgstrainer laut «Marca» nun aber für die Seleçao gewinnen. Viele brasilianische Spieler kennt der Trainer durch seine Arbeit bei Real bereits. Für einen Verband bzw. als Nationaltrainer hat Ancelotti in seiner bisherigen Laufbahn noch nie gearbeitet. Ob er sich dies für die Zukunft vorstellen kann, ist ungewiss. Vorerst sei dieser in Madrid aber glücklich und wolle seinen dortigen Vertrag auch erfüllen. Frühestens ab Sommer 2024 könnte ein Wechsel nach Brasilien also wohl infrage kommen.

psc 12 Dezember, 2022 15:09