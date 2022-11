Carlo Ancelotti äussert sich zu bösen Vorwürfen über Karim Benzema

Real Madrid wird auch das letzte Spiel vor der WM-Pause ohne Karim Benzema bestreiten. In Spanien sind längst Gerüchte aufgetaucht, wonach sich der französische Torjäger für die anstehende WM schonen wolle und deshalb diverse Spiele für seinen Klub verpasst. Sein Trainer Carlo Ancelotti findet nun klare Worte zu diesen happigen Vorwürfen.

Für den Italiener sind sie absolute an den Haaren herbeigezogen. «Der Erste, der enttäuscht ist, ist Karim. Denn er spielt dann eine WM, vor der er nicht die für eine gute Verfassung erforderlichen Einsatzminuten hat. Dass er sich da selbst herausgenommen hat, glaube ich nicht. Das ist Blödsinn», sagt Ancelotti. Benzema sei in den vergangenen Spielen schlicht nicht auf dem notwendigen Fitnessstand gewesen: «Er hat Probleme, die nicht gravierend sind, ihn nicht ausser Gefecht gesetzt haben, denn er trainiert individuell. Aber für ein Spiel war das Gefühl nicht gut. Karim selbst ist am meisten enttäuscht.»

Der 34-jährige Torjäger klagt über muskuläre Probleme. Schon seit Saisonstart hat er deshalb immer wieder Partien verpasst. Die WM-Teilnahme ist aber nicht in Gefahr, wie Ancelotti ausführt: «Nach der ersten Verletzung gegen Celtic hatte er sich erholt. Die letzten beiden Beschwerden waren nicht gravierend. Er hat nie gedacht, dass die WM für ihn in Gefahr ist.»

