Carlo Ancelotti droht Champions League-Spiel bei Chelsea zu verpassen

Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti droht das Champions League-Spiel beim FC Chelsea am Mittwochabend zu verpassen.

Der 62-Jährige wurde in der vergangenen Woche positiv auf das Coronavirus getestet. Inzwischen soll Ancelotti symptomfrei sein, das Testergebnis scheint aber weiterhin positiv zu sein. Deshalb kann er das Training der Madrilenen am Montag nicht leiten. Ob und wann er den Trip nach London antreten kann, ist noch unklar. Sollte er ausfallen, käme wie schon am Wochenende beim 2:1-Auswärtssieg sein Sohn und Assistent Davide Ancelotti als Cheftrainer zum Zug.

Auf Spielerseite fehlen Real bei den Blues Isco (überzählig), Luka Jovic (verletzt) und Eden Hazard (Ausfall wegen Operation).

psc 4 April, 2022 16:44