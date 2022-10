Ancelotti gibt Hinweis auf neuen Vertrag von Toni Kroos

Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti rechnet damit, dass er auch über diese Saison hinaus auf die Dienste von Toni Kroos zählen kann.

Der deutsche Mittelfeldspieler nimmt im Starensemble der Königlichen als Routinier im Mittelfeldzentrum neben Luka Modric weiterhin eine wichtige Rolle ein. Ancelotti hatte in der Vergangenheit bereits betont, dass Kroos selbst entscheidet, ob dieser seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag in Madrid verlängert oder nicht. Der Italiener verspürt beim Weltmeister von 2014 eine eindeutige Tendenz. «Ich persönlich glaube, dass er weitermachen wird, denn er ist sehr glücklich und befindet sich auf einem stärkeren Level als letzte Saison, als er meiner Ansicht nach zu Beginn Probleme hatte und in der Rückrunde sehr gut war. Die Hinrunde spielt er jetzt immer auf einem hohen Level», sagt der Real-Coach am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Ligaspiel gegen Sevilla.

Eine endgültige Entscheidung wird Kroos nach Einschätzung Ancelottis während der WM-Pause bzw. zu Beginn des neuen Jahres fällen. Zu gegebener Zeit wird er den Verein dann auch informieren.

