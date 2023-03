Carlo Ancelotti: Karim Benzema «nicht auf dem Niveau der letzten Saison»

Karim Benzema wird Real Madrid im nächsten Meisterschaftsspiel erneut fehlen. Carlo Ancelotti äussert sich über die nicht ganz einfache Situation des Superstars.

Carlo Ancelotti ist sich bewusst, dass diese Saison für Karim Benzema keine einfache ist. Rund die Hälfte der bisher absolvierten Spiele im proppenvollen Terminkalender von Real Madrid hat der Superstar verletzungsbedingt verpasst.

«Er hat einen Schlag auf den Knöchel bekommen, der jetzt angeschwollen ist», erklärte Trainer Ancelotti, dass Benzema für das LaLiga-Heimspiel gegen Espanyol Barcelona (Samstag, 14 Uhr) nicht zur Verfügung stehen wird. Beim Rückspiel im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Liverpool am Mittwoch (21 Uhr) kommender Woche wird der Franzose aber wieder mitwirken.

«Sein Fehlen wiegt schwer, auch wenn er nicht auf dem Niveau der letzten Saison ist, aber er wird von hier bis zum Ende wichtig sein», weiss Ancelotti, dass Benzema schon sehr viele Spiele verpasst hat. «Wir haben Vertrauen, er wird uns helfen. Morgen wird der Mittelstürmer Rodrygo sein.»

Und obwohl Benzema in dieser Saison schon sehr oft nicht dabei sein konnte, weist er eine überragende Quote aus. Der 35-Jährige kommt in 27 Pflichtspielen auf starke 18 Tore und fünf Vorlagen.

aoe 11 März, 2023 11:12