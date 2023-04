Carlo Ancelotti kein Thema beim FC Chelsea

Nach der Entlassung von Graham Potter sucht der FC Chelsea nach einer langfristigen Trainerlösung. Carlo Ancelotti, der die Blues in der Vergangenheit schon mal betreute, ist kein Thema.

In diesen Tagen werden zahlreiche Trainer mit dem vakanten Posten beim FC Chelsea in Verbindung gebracht. Unter anderem ist der Name Carlo Ancelotti gefallen, der mit den Blues in der Saison 2009/10 das Double aus Meisterschaft und Pokal holte.

Nach Informationen von «Sky Sports News» kommt eine Rückkehr allerdings nicht infrage. Ancelotti sei kein Kandidat, mit denen die Entscheidungsträger um Besitzer Todd Boehly sprechen werden. Chelsea habe aber den allergrössten Respekt vor Ancelotti.

Carletto ist noch bis 2024 an Real Madrid gebunden und hat sich bereits mehrfach öffentlich zu seinem Engagement an der Concha Espina bekannt. Dort wird erst nach der Saison über seine Zukunft entschieden.

