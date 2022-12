Ancelotti spricht Klartext: Real holt im Januar keine Neuen

Real Madrid wird im Transferfenster vom Januar keine Neuzugänge tätigen, versichert Trainer Carlo Ancelotti.

«Wir brauchen im Januar keine Neuzugänge. Unser Markt ist geschlossen. Was Abgänge betrifft, wissen wir es noch nicht. Es hängt viel davon ab, was die Spieler denken, die wenig zum Einsatz kommen», sagt der Real-Coach am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. Ancelotti stellt auch einen Vergleich an und hält fest, dass die Mannschaft jetzt besser ist als im Dezember vor einem Jahr: «Und damals hat es eine sehr gute zweite Saisonhälfte gegeben. Hoffentlich kann sich das 2023 wiederholen. Und warum nicht? Und warum nicht besser?»

Der 63-Jährige blickt der zweiten Saisonhälfte entsprechend optimistisch entgegen. Einem bestimmten Spieler garantiert er im kommenden Jahr sogar mehr Einsatzzeiten, da er jetzt auch einen deutlich besseren Eindruck hinterlasse als vor der WM. Es geht um Eden Hazard: «Bei all den Spielen, die wir haben, müssen wir den ganzen Kader ausnutzen. Hazard wird einer der Spieler sein, die in der zweiten Saisonhälfte mehr spiele.»

psc 29 Dezember, 2022 14:02