Carlo Ancelotti hat einen Transferwunsch: Antonio Rüdiger soll kommen

Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti möchte seine Defensive stärken und fordert die Klubführung zu einem Transfer von Antonio Rüdiger auf.

Der Vertrag des deutschen Nationalspielers bei Chelsea läuft zum Saisonende aus. Rüdiger könnte also ablösefrei wechseln. Laut “Marca” möchte Ancelotti in der nächsten Saison unbedingt auf den 29-Jährigen bauen. Die Defensive der Madrilenen ist aktuell noch dünn besetzt, wie sich zuletzt beim Champions League-Spiel gegen Chelsea gezeigt hatte. Die Frage ist, ob Real die aktuell beträchtlichen Salärforderungen von Rüdiger erfüllen will.

Chelsea möchte Rüdiger grundsätzlich halten. Derzeit sind dem Klub bezüglich Vertragsgesprächen wegen der Sanktionen durch die Regierung aber die Hände gebunden.

