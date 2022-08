Casemiro dachte schon länger über Real-Abgang nach

Casemiro ist seit dieser Woche ein Spieler von Manchester United. Der brasilianische Mittelfeldspieler gibt bei seiner Antritts-Pressekonferenz beim neuen Klub zu, dass er schon länger über einen Wechsel nachdachte.

Der 30-jährige Mittelfeldstratege lief in den vergangenen sieben Jahren für Real Madrid auf. Bei den Königlichen feierte er grosse Erfolge, unter anderem gewann er die Champions League ganze fünfmal. Nun fühlt sich Casemiro aber bereit für eine neue Herausforderung: “Es ist immer schwer, so eine wichtige Entscheidung in deinem Leben zu treffen. Nach dem Finale der Champions League sprach ich mit meinem Berater, dass ich das Gefühl hatte, dass mein Zyklus hier vorbei ist. Ich bin sehr ehrlich zu mir und zu allen Madridistas, zum Präsidenten. Ich war der Meinung, dass mein Zyklus hier beendet ist.” Nach einem Urlaub habe sich dieses Gefühl noch gefestigt.

Schliesslich machte ManUtd das Rennen um den Spielmacher, wobei dafür 70 Mio. Euro Ablöse notwendig wurden. “Ich wollte mich einer neuen Herausforderung stellen, eine andere Liga und eine andere Kultur kennenlernen. Ich habe dort nichts gewonnen. Ich möchte helfen, so wie ich hier geholfen habe.”

Am kommenden Wochenende könnte Casemiro im Ligaspiel bei Southampton sein ManUtd-Debüt geben.

psc 23 August, 2022 20:26