Ceballos wartet noch mit möglichem Abgang von Real Madrid

Dani Ceballos zählte bei Real Madrid in der abgelaufenen Saison nur zu den Reservisten. Nun hat der Spanier offen über seine Zukunft gesprochen.

Noch ist offen, ob Dani Ceballos auch kommende Saison ein Teil von Real Madrid sein wird. Der 25-Jährige sagte nun dem Fernsehsender “Cuatro”: “Wenn wir die Saisonvorbereitung beginnen, wird man es sehen. Wir werden mit dem Trainer reden, um zu sehen, was er will und dann treffen wir für die Zukunft eine Entscheidung.”

Mit Carlo Ancelotti habe laut Ceballos bereits ein erster Austausch stattgefunden. “Er weiss sehr gut, was ich denke, was die Spieler und der Klub von ihm denken. Dann muss er die für sich beste Entscheidung denken. Es ist alles sehr klar für ihn. Wenn er bleibt, bin ich erfreut”, so der Mittelfeldmann, dessen Real-Vertrag 2023 endet.

adk 29 Juni, 2022 16:20