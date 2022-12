Cristiano Ronaldo träumt von Rückkehr zu Real Madrid

Nachdem sich Cristiano Ronaldo die letzten Tagen auf dem Trainingsgelände von Real Madrid fit gehalten hatte, konnte man nur darauf warten, dass ein Gerücht über eine mögliche Rückkehr zu seinem Ex-Klub entsteht. Et voila.

Infolge des frühen Ausscheidens bei der Weltmeisterschaft mit der portugiesischen Auswahl hatte Cristiano Ronaldo Real Madrid darum gebeten, sich in der Ciudad Deportiva fit halten zu dürfen. Der spanische Rekordmeister gab dem statt. Nicht mehr, nicht weniger.

Wie die Digitalzeitung «El Debate» berichtet, träumt Ronaldo von einer dauerhaften Rückkehr an die Concha Espina. Der Superstar soll sich bei seinem ehemaligen Verein angeboten haben, um bis Juni für ein Minigehalt spielen zu dürfen. Ronaldo will dabei helfen, die Ziele zu erreichen und seine historische Torführung in der Champions League zu bestätigen.

Real Madrid lehnt das Gesuch seines ehemaligen Ausnahmekönners allerdings ab. In der Planung der Blancos sei kein Platz für den 37-Jährigen. Die Entscheidungsträger haben angeordnet, auf jüngere Spieler zu setzen, was der Transfer von Wunderkind Endrick bestätigte.

Und Ronaldo? Der ist inzwischen nach Dubai weitergeflogen, um sich dort in Form zu halten und auf ein ernsthaftes Angebot zu warten. Ob er das nach seinem Rauswurf bei Manchester United in Europa noch mal erhalten wird, ist arg zweifelhaft.

aoe 17 Dezember, 2022 15:58