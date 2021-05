Darum ist ein Löw-Engagement bei Real Madrid unwahrscheinlich

Zinédine Zidane verabschiedet sich als Cheftrainer von Real Madrid und lässt die Königlichen mit der Suche nach einem Nachfolger zurück. Dabei fällt auch der Name Joachim Löw.

Wer der Nachfolger von Zinédine Zidane auf der Trainerbank von Real Madrid wird, ist noch offen. Antonio Conte und Raúl sind die beiden Trainer, denen die besten Chancen zugerechnet werden. Doch es gibt auch noch Joachim Löw, der nach der Europameisterschaft als Bundestrainer beim DFB zurücktritt.

Löw wurde in der Vergangenheit immer wieder mit einem Engagement in der spanischen Hauptstadt in Verbindung gebracht. Und der Weltmeister-Trainer von 2014 würde nach seiner Tätigkeit bei der deutschen Nationalmannschaft auch gerne einen grossen Klub wie Real Madrid oder den FC Barcelona übernehmen, dafür lernt er Spanisch. Laut Informationen der “Bild” möchte der 61-Jährige aber nach der EURO noch ein halbes, wenn nicht ein ganzes Jahr warten, ehe er einen neuen Job antritt. Damit dürfte er als Zidane-Nachfolger ausscheiden, zumal den anderen Kandidaten ohnehin aussichtsreichere Chancen zugerechnet werden.

adk 28 Mai, 2021 09:18