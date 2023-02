David Alaba droht gleich zwei Clasicos zu verpassen

Der spektakuläre 5:2-Sieg von Real Madrid in Liverpool am Dienstag hat für die Spanier auch einen Makel: Abwehrspieler David Alaba hat sich nämlich verletzt und droht nun gleich zwei Clasicos zu verpassen.

Der 30-jährige Österreicher erlitt eine Muskelverletzung am rechten Oberschenkel und fällt erst einmal aus. Wie immer macht der Verein keine Angaben zur Dauer des Ausfalls. Medienberichten zufolge könnte diese aber rund einen Monat betragen. Alaba droht somit mehrere Topspiele, darunter auch zwei Clasicos (in der Copa del Rey und in La Liga) zu verpassen. Definitiv nicht dabei ist er auch im Madrider Stadtderby am kommenden Wochenende.

Parte médico de Alaba. #RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 23, 2023

psc 23 Februar, 2023 17:59