David Alaba trainiert bei Real endlich wieder mit dem Ball

David Alaba tätigt einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Comeback.

Wie Real Madrid mitteilt und in den sozialen Medien auch mit Fotos untermauert, trainiert der Abwehrspieler wieder mit dem Ball. Alaba fällt wegen eines Kreuzbandrisses seit Ende des vergangenen Jahres aus. Ob er noch in diesem Kalenderjahr sein Comeback gibt, ist vorderhand offen. Immerhin trainiert er nun aber schon seit einigen Wochen wieder auf Rasen. Neuerdings also auch mit dem Spielgerät.

Real hat in der Defensive wegen mehreren Ausfällen zurzeit grössere Personalprobleme und wird im Januar wohl nachlegen. Es könnten sogar sowohl ein Innenverteidiger wie auch ein Spieler für die rechte Abwehrseite kommen.

psc 7 November, 2024 14:44