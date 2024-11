Deschamps verzichtet freiwillig und bewusst auf Kylian Mbappé

Kylian Mbappé steht für die Nations League-Spiele von Frankreich gegen Israel und Italien wie bereits im Oktober nicht im Aufgebot der französischen Nationalmannschaft.

Im vergangenen Monat lautete die offizielle Begründung noch, dass der Real-Stürmer physisch nicht ganz auf der Höhe gewesen sei. Dieses Mal ist es hingegen ein bewusster Entscheid des Nationaltrainers gegen Mbappé. Dieser befindet sich nach seinem Wechsel zu den Madrilenen in einer schwierigen Situation und ist gerade nicht in Topform. "Ich habe mit Kylian gesprochen und meine Entscheidung getroffen. Es ist besser so", sagt Deschamps zu seinem Entscheid. Konkret will er seine Entscheidung nicht begründen, er führt aber aus: "Mbappé wollte zu uns kommen, es gibt kein Problem, das ausserhalb des sportlichen Bereichs liegt."

Offenbar glaubt der französische Nationaltrainer, dass seine Mannschaft zurzeit ohne Mbappé und möglichen Nebengeräuschen, die dieser ins Team bringen könnte, besser aufgestellt ist. In der Offensive sind stattdessen Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Christopher Nkunku, Michael Olise und Marcus Thuram dabei.

pour le dernier rassemblement de l’année de nos Bleus Félicitations à Lucas Chevalier pour sa première dans le groupe #FiersdetreBleus pic.twitter.com/RIS2oyWvAA — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 7, 2024

psc 7 November, 2024 14:36