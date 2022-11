Eden Hazard entschuldigt sich bei den Real-Fans

Eden Hazard entschuldigt sich öffentlich bei den Fans von Real Madrid.

Der belgische Angreifer wechselte im Sommer 2019 für stolze 115 Mio. Euro von Chelsea zu den Madrilenen. Den hohen Preis konnte Hazard nie rechtfertigen: Bis heute hat er den Durchbruch als Stammspieler nicht geschafft. Trainer Carlo Ancelotti setzt kaum auf ihn.

In der «Marca» wendet sich Hazard nun direkt an die Fans der Königlichen: «Es tut mir leid. Ich spiele nicht, ich will mehr spielen. Es tut mir wirklich leid, was passiert ist», gibt er sich sehr demütig. Und weiter: «Bei Chelsea habe ich ohne Verletzungen hunderte Spiele gespielt. In Madrid hatte ich all diese Verletzungen. Es ist etwas, das ich nicht erklären kann.»

Hazard teilt auch mit, dass er weiterhin keinen Weggang aus Madrid plane. Er fühle sich da auch mit seiner Familie sehr wohl. Vertraglich ist Hazard bis 2024 an den amtierenden Champions League-Sieger gebunden.

psc 16 November, 2022 11:03