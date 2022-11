Eden Hazard stellt klar: «Ich will Real Madrid nicht verlassen»

Eden Hazard kommt bei Real Madrid schon seit längerem nicht mehr regelmässig und häufig nur als Joker zum Einsatz. Dennoch will der belgische Nationalspieler den Klub im Winter nicht verlassen.

Dies hält der 31-jährige Spielmacher zu Beginn der WM-Pause fest: «Ich will Real Madrid nicht verlassen. Vielleicht ändert sich meine Situation nach der WM. Ich will spielen, aber der Trainer macht die Entscheidungen. Das akzeptiere ich, aber ich will ihm zeigen, dass ich es verdiene, mehr zu spielen. Wenn du nicht spielst, ist es schwierig.» Hazard blickt bis hierhin in dieser Saison auf nur sechs Pflichtspieleinsätze für Real zurück. Insgesamt stand er während lediglich 229 Minuten auf dem Platz. Offensichtlich hat Real-Trainer Carlo Ancelotti das Vertrauen in ihn verloren.

Anders ist dies in der belgischen Nationalmannschaft, wo Roberto Martinez weiterhin auf den Offensivspieler setzt. Hazard führt die Roten Teufel sogar als Kapitän an.

Hazards Vertrag bei den Madrilenen läuft noch bis 2024. Ob er dem Verein tatsächlich bis dann die Stange hält, bleibt abzuwarten.

psc 14 November, 2022 16:56