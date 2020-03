Eden Hazard lässt sich in den USA operieren

Der belgische Real-Profi Eden Hazard lässt sich in dieser Woche in den USA operieren. Die EM im Sommer ist in akuter Gefahr.

Wie spanische Medien übereinstimmend berichten, wird sich der 29-jährige Angreifer nach seinem erlittenen Haarriss im rechten Wadenbein am Donnerstag in Dallas einem Eingriff unterziehen. Zunächst wollten Real und er eine konservative Behandlung anstreben, diese scheint aber nicht wie erhofft zu fruchten. Durch den Eingriff ist ein Comeback für den Klub in dieser Saison unwahrscheinlich. Und Eden Hazard droht nun auch die Europameisterschaft im Sommer zu verpassen, wo er mit Belgien auf Titeljagd gehen wollte.

psc 2 März, 2020 13:49