Eden Hazard: Reunion mit Chelsea? Das ist dran

Nach zwei zermürbenden Jahren bei Real Madrid soll sich für Eden Hazard die Möglichkeit bieten, zum FC Chelsea zurückzukehren. Angebissen haben die Blues allerdings nicht.

Der FC Chelsea wird die Chance, Eden Hazard in diesem Sommer an die Stamford Bridge zurückzuholen, sehr wahrscheinlich nicht wahrnehmen. Laut einem Bericht des “Daily Mirror” wurde es den Blues von Real Madrid angeboten, Hazard zu günstigen Konditionen erwerben zu können. Der Champions-League-Sieger habe sich jedoch dagegen entschieden.

Zwischen 2012 und 2019 absolvierte Hazard über 350 Pflichtspiele für die Londoner, in denen er starke 202 Scorerpunkte gesammelt hatte. Derweil steht sein 115-Millionen-Transfer nach Madrid bislang unter keinem guten Stern. Aufgrund von zahlreichen Verletzungen verpasste Hazard den Grossteil der Spiele.

Der 30-Jährige gilt nach zwei erfolglosen Jahren an der Concha Espina als Verkaufskandidat. Carlo Ancelotti will sich durch Abgänge Budget freischaufeln, um in diesem Sommer doch noch auf dem Transfer tätig zu werden. Der ablösefreie David Alaba ist bis heute der einzige Real-Transfer.

aoe 24 Juli, 2021 11:04