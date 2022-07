Eden Hazard: “Will einfach nur zeigen, was ich kann”

In der vierten Saison bei Real Madrid will Eden Hazard endlich durchstarten. Der gefallene Superstar beschäftigt sich deshalb nicht mit einem Wechsel. Endlich schmerzfrei will er zeigen, was er wirklich kann.

Für Eden Hazard ist es weiterhin kein Thema, Real Madrid zu verlassen. “Ich möchte den Leuten zeigen, dass ich in diesem Klub spielen kann”, sagt der 31-Jährige gegenüber “ESPN”. “Ich habe in den letzten Jahren nicht so viel gespielt, also will ich… Ich will einfach nur zeigen, was ich auf dem Platz kann – das ist mein einziges Ziel.”

Auf die Frage, ob er wie sein ehemaliger Madrider Teamkollege und Neuzugang vom Los Angeles FC, Gareth Bale, in Zukunft in die Major League Soccer wechseln könnte, sagt Hazard: “Darüber denke ich jetzt nicht so viel nach, ich bin einfach nur konzentriert.

Hazard wechselte 2019 für über 100 Millionen Euro vom FC Chelsea an die Concha Espina, hatte seitdem aber nie aus dem Vollen schöpfen können, wobei ihm zum Teil immer wieder schwerwiegende Verletzungen aus der Bahn gebracht hatten. Das soll sich nun ändern.

“Es waren drei harte Jahre für mich, also konzentriere ich mich nur auf diese Saison”, sagt Hazard. “Ich habe noch einen Vertrag für zwei weitere Jahre, und dann werden wir sehen. In zwei Jahren werde ich 33 Jahre alt sein, also werden wir sehen, was passieren kann.”

aoe 23 Juli, 2022 18:20