Erschwert Verletzung die Ramos-Gespräche? Zidane äussert sich

Angeblich wirkt sich die Verletzung von Sergio Ramos nicht unbedingt förderlich auf die Vertragsgespräche mit Real Madrid aus. Zinedine Zidane äussert seine Gedanken dazu.

Sergio Ramos wurde am Samstag erfolgreich am Knie operiert. Zur Ausfallzeit machte Real Madrid keine Angaben. Es wird damit gerechnet, dass der Abwehrstar mindestens sechs Wochen nicht am Spielbetrieb teilnehmen kann. Die “Marca” hatte daraufhin verbreitet, dass Ramos’ Operation seine Unterschrift unter einem neuen Vertrag nicht wahrscheinlicher macht.

“Ich glaube nicht, dass es zu irgendeinem Zeitpunkt Zweifel an Ramos geben kann”, kommentierte Real-Trainer Zinedine Zidane am Dienstag die einmal mehr verbreiteten Mutmassungen. Dass sich sein Defensivspezialist einem operativen Eingriff unterzogen habe, sei eine “gute und respektable Entscheidung”.

Zidane weiter: “Ich glaube nicht, dass die Leute an Sergio zweifeln. Das Erste, was er will, ist zu spielen.” Ob es in den kommenden Wochen zu einer Verlängerung kommen wird, wollte Zidane dagegen nicht bewerten und übte sich stattdessen in Diplomatie: “Wir werden sehen.”

aoe 8 Februar, 2021 13:26