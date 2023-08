Erste Mbappé-Offerte terminiert? Real übt Druck auf PSG aus

Die Gerüchte um Kylian Mbappé und einen Wechsel von PSG zu Real Madrid reissen nicht ab. Angeblich ist die erste Offerte der Königlichen bereits terminiert.

Laut der französischen Zeitung "Le Parisien" plant Real Madrid, das erste Angebot für Kylian Mbappé am 15. August bei Paris Saint-Germain vorzulegen. Bis zum Ende der Transferperiode blieben dann noch zwei Wochen. Und der Druck würde vor allem aufseiten der Pariser lasten.

Denn Mbappés Vertrag bei PSG läuft 2024 aus, verlängern will der Angreifer diesen nicht. Hält der 24-Jährige an seinem Plan fest, sein Klub kann sich mit Real Madrid in diesem Sommer allerdings nicht auf einen Deal einigen, könnte Mbappé nächsten Sommer ablösefrei in die spanische Hauptstadt wechseln - das will PSG unbedingt verhindern.

adk 6 August, 2023 10:59