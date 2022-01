Everton unternimmt Versuch bei Luka Jovic

Premier Ligist FC Everton hofft auf eine Verstärkung der Offensive am Deadline Day. Im Fokus steht Real-Stürmer Luka Jovic.

Wie der “Telegraph” berichtet, bemühen sich die Toffees um eine Leihe des serbischen Angreifers. Der 24-Jährige kommt bei den Madrilenen nach wie vor nicht wie gewünscht in Fahrt. In der vergangenen Spielzeit wurde Jovic für die zweite Saisonhälfte an seinen Ex-Klub Eintracht Frankfurt verliehen. Dieses Mal könnte die Reise auf die Insel gehen.

Noch läuft der Vertrag des Torjägers bei Real bis 2025. Bei Everton würde Jovic auf Trainer Frank Lampard treffen, der als Nachfolger von Rafael Benitez bestätigt wurde.

psc 31 Januar, 2022 14:35