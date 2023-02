Ex-Kollege über Eden Hazard: «Faulster Fussballer, den ich je gesehen habe»

John Obi Mikel hat in seiner Zeit beim FC Chelsea mit unzähligen Superstars zusammengespielt. Einer davon war Eden Hazard, den er rückblickend als «faulsten Fussballer» bezeichnet.

Über 370 Pflichtspiele hat John Obi Mikel für den FC Chelsea bestritten, 107 davon gemeinsam mit Eden Hazard. Im Interview mit dem Radiosender «Dubai Eye» erinnert sich der inzwischen berentete Profi an die Zeit im blauen Bezirk Londons.

Im Besonderen Hazard bekommt sein Fett weg. «Hazard ist der faulste Fussballer, den ich in meinem Leben gesehen habe», so John Obi Mikel, «aber am Spieltag verwandelt er sich und gewinnt den MVP-Preis. Wenn er sich im Training mehr anstrengen würde, könnte er ein noch stärkerer Fussballer werden, als er ist.»

Nach sieben durchweg erfolgreichen Jahren in Chelsea-Diensten veränderte sich Hazard für 115 Millionen Euro zu Real Madrid. Das war im Sommer 2019. Über seinen seitdem durchlebten Absturz wurde schon so viel gesagt und geschrieben, dass dieser nicht noch mal extra aufgeschlüsselt werden muss.

Hazards Vertrag beim spanischen Rekordmeister läuft 2024 aus. In diesem Sommer wird mal wieder nach einem Abnehmer gesucht. Allein der Glaube daran fehlt, dass er diesmal endlich gefunden wird.

