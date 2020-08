Ex-Liverpool-Verteidiger Lovren: Ramos wegen Salah geschlagen

Nach einem folgenschweren Zweikampf zwischen Sergio Ramos und Mohamed Salah war für Letzteren das Champions League-Finale 2018 beendet. Dejan Lovren hat sich hierfür am Real-Verteidiger gerächt.

Es war wohl eines der kontroversesten Fouls in der Geschichte der Champions League: Im Endspiel von 2018 fiel Liverpools Mohamed Salah nach einem Zweikampf mit Real Madrids Sergio Ramos derart ungünstig auf die Schulter, dass dieser verletzt ausgewechselt wurde. Dem Kapitän der Königlichen warfen im Anschluss viele Absicht vor – darunter auch Dejan Lovren, der bis vor Kurzem noch für die Reds und nun für Zenit St. Petersburg spielt.

“Ich will keine Geschichte daraus machen, aber ich glaube, was Ramos meinem Freund angetan hat, war Absicht”, erklärte der kroatische Verteidiger im Interview mit dem ägyptischen TV-Sender “Sada al-Balad”. “Wir waren deutlich besser als Real, bevor sich Salah im Finale verletzt hat. Seine Auswechslung war ein ordentlicher Rückschlag für uns, danach haben sie begonnen, das Spiel in die Hand zu nehmen.”

Nur wenige Monate nach dem Finale in Kiev war es für Lovren an der Zeit, sich bei Ramos für die Aktion zu rächen. In einem Länderspiel zwischen Kroatien und Spanien hat der damalige Liverpool-Verteidiger “Ramos ganz bewusst in einem Zweikampf mit dem Ellenbogen geschlagen und ihm gesagt, dass wir jetzt quitt seien.” Wie der Spanier darauf reagiert hat, ist indes unbekannt.

adk 23 August, 2020 15:14