FC Chelsea und Enzo Fernandez sollen sich einig sein

Nicht zum FC Liverpool, nicht zu Real Madrid: Enzo Fernandez soll sich mit dem FC Chelsea prinzipiell über einen Wechsel im Januar einig sein.

Dem FC Chelsea ist in den Verhandlungen um einen Transfer von Enzo Fernandez offenbar der Durchbruch gelungen. Wie der für gewöhnlich gut informierte Branchenkenner Nicolo Schira schreibt, sind sich die Blues und Fernandez grundsätzlich über eine Zusammenarbeit einig.

Der argentinische Weltmeister soll einen bis 2028 datierten Vertrag erhalten und künftig zehn Millionen Euro im Jahr verdienen. Chelsea arbeite momentan unter Hochdruck daran, auch mit dem abgebenden Benfica Einigung zu erzielen. Die Lissabonner pochen auf das Zahlen der Ausstiegsklausel, die bei 120 Millionen Euro liegt.

Benfica verlor am Freitag mit 0:3 beim SC Braga. Im Anschluss sagte Benfica-Trainer Roger Schmidt: «Ich weiss nicht, ob es das letzte Spiel von Enzo war, er ist ein fantastischer Spieler. Manchmal passieren im Fussball Dinge und Spieler müssen eine Entscheidung treffen… wir werden sehen, was in den nächsten Wochen passiert.»

aoe 31 Dezember, 2022 10:45