Gareth Bale verabschiedet sich mit emotionalen Worten von Real Madrid

Gareth Bale hat sich am Mittwoch in den sozialen Medien nach insgesamt neun Jahren von Real Madrid verabschiedet.

“Ich möchte mich bei meinen allen Teamkollegen, Managern, Mitarbeitern und den Fans, die mich jahrelang unterstützt haben, bedanken”, schreibt der 32-jährige Waliser in einem Abschiedsbrief. Bale weiter: “Ich kam vor neun Jahren als junger Spielen hier an und wollte meinen Traum, für Real Madrid zu spielen, realisieren. Das makellose weisse Trikot zu tragen, das Wappen auf der Brust, im Santiago Bernabéu zu spielen, Titel zu gewinnen und Teil dessen zu sein, wofür es so berühmt ist: die Champions League zu gewinnen.”

Der Flügelstürmer, der mit den Madrilenen unter anderem fünf Champions League-Titel und drei spanische Meisterschaften gewann, ist gerührt: “Jetzt kann ich zurückblicken, reflektieren und ehrlich sagen, dass dieser Traum Wirklichkeit geworden ist und noch viel, viel mehr. Teil der Geschichte dieses Vereins zu sein und das zu erreichen, was wir während meiner Zeit als Spieler von Real Madrid erreicht haben, war eine unglaubliche Erfahrung, die ich nie vergessen werde. Ich möchte auch Präsident Florentino Perez, Jose Angel Sanchez und dem Vorstand dafür danken, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, für diesen Verein zu spielen. Gemeinsam konnten wir einige Momente schaffen, die für immer in die Geschichte dieses Vereins und des Fußballs eingehen werden. Es war mir eine Ehre. Hala Madrid!”

Wo er seine Karriere fortsetzt, ist ungewiss und hängt wohl auch davon ab, ob er mit Wales am kommenden Wochenende die WM-Qualifikation schafft.

psc 1 Juni, 2022 12:36