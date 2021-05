Bale-Berater spricht über die Zukunftsplanung

Gareth Bale brillierte zuletzt bei Tottenham und erzielte in zwei Spielen gleich vier Tore. Wie und wo es mit ihm in der kommenden Saison weitergeht, ist offen.

Der 31-jährige Waliser ist in dieser Saison von Real Madrid an die Spurs verliehen. Dort erlebt er ein ziemliches Auf und Ab. In der Phase unmittelbar vor der Entlassung von José Mourinho kam er nur wenig zum Zug. Interimstrainer Ryan Mason baut hingegen wieder auf ihn, prompt folgten vier Treffer in zwei Premier League-Spielen. Sein Berater Jonathan Barnett lässt die Zukunft offen. Bei Bale sei es wie bei vielen Spielern, er müsse “sein Leben geniessen und dann läuft es gut.”

Der Agent sagt auch, dass Bale teilweise unfair behandelt worden sei. Schwierigkeiten kamen hinzu: “Er hatte ein paar Verletzungen und ein paar Fitnessprobleme, aber als diese überwunden waren, war alles, was er brauchte, konstant auf der richtigen Position zu spielen, um wieder in den Rhythmus zu kommen.”

Bales Vertrag in Madrid läuft noch bis 2022. Ob er wieder dahin zurückkehrt oder im Sommer doch einen definitiven Abgang anstrebt, lässt Barnett offen: “Die Vereine müssten eine Menge Geld haben und es müsst ein Klub sein, für den er gerne spielen würde. Das schliesst eine Menge Vereine aus.”

psc 7 Mai, 2021 10:02