Gareth Bale bricht sein Schweigen und spricht über Wechsel

In den letzten Wochen war es sehr ruhig um Gareth Bale. Jetzt bricht der walisische Real-Stürmer sein Schweigen und öffnet sich doch für einen Wechsel.

Der 31-Jährige erlebt schwierige Monate bei Real Madrid: Trainer Zinédine Zidane baut nicht mehr auf ihn, die Ersatzbank oder gar Tribüne sieht der Linksfuss häufiger als den Rasen. Im Kreise der Nationalmannschaft spricht Gareth Bale nun über seine Zukunft und auch von einem Wechsel.

“Ich will Fussball spielen. Ich bin erst 31, fühle mich aber immer noch grossartig. Ich spüre, dass ich noch viel zu geben habe. Wir werden sehen, was passiert. Es liegt in den Händen des Klubs, der es einem aber sehr schwer macht, um ehrlich zu sein”, kritisiert er gegenüber “Sky Sports” Zidane und die Verantwortlichen bei Real.

Real blockte alles ab

Im vergangenen Jahr wollte Bale nach eigener Aussage wechseln und stimmte einem Transfer nach China zu Jiangsu Suning zu. Doch Real machte nicht mit: “Letztes Jahr hatte ich versucht, zu gehen. Sie blockten in letzter Sekunde alles ab. Das Projekt letztes Jahr hatte mich begeistert, aber der Klub hat es nicht erlaubt. Ich will noch immer Fussball spielen und bin noch immer motiviert. Es liegt am Klub, ich kann nicht so viel machen. Ich habe einen Vertrag und alles, was ich machen kann, ist, weiterhin zu tun, was ich tue. Hoffentlich kommt dann etwas dabei rum.”

Eine Rückkehr in die Premier League schliesst Bale nun nicht mehr aus. Er will in erster Linie Fussball spielen, dies liegt aber auch in den Händen von Real. Immerhin sei noch viel Zeit, da das Transferfenster noch lange geöffnet ist.

psc 3 September, 2020 09:23