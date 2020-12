Gareth Bale spekuliert auf Zidane-Aus bei Real Madrid

Gareth Bale spekuliert auf ein Aus von Zinédine Zidane bei Real Madrid nach dieser Saison und würde das letzte Vertragsjahr bei den Madrilenen in der kommenden Saison gerne erfüllen.

Der 31-jährige Waliser wurde für die aktuelle Spielzeit an seinen Ex-Klub Tottenham ausgeliehen. Dort zeigt sich allerdings, dass Bale auch unter José Mourinho nicht unbedingt erste Wahl ist. In der Premier League kam der Flügelstürmer in dieser Saison erst zu drei Teileinsätzen.

Laut “AS” scheint Bale langfristig nicht bei den Spurs zu planen. Stattdessen möchte er im Sommer wieder zu Real zurückkehren – er hoffe darauf, dass Zinédine Zidane dann nicht mehr Cheftrainer bei den Königlichen ist und er somit eine neue Chance erhält.

psc 14 Dezember, 2020 17:55