Gareth Bale könnte seine Karriere im Sommer beenden, wenn ein Szenario eintrifft

Gareth Bale ist noch bis Saisonende an Real Madrid gebunden. Der 32-Jährige befasst sich bereits mit dem Karriereende.

Zuletzt trat er bei den Madrilenen freiwillig kürzer: Wie Trainer Carlo Ancelotti auf einer Pressekonferenz erklärte, war der Flügelstürmer zwar nicht verletzt, fühlte sich aber nicht gut und verzichtete daher auf Einsätze. In dieser Saison bestritt Bale erst drei Spiele für die Königlichen.

Tatsächlich könnten nur noch wenige hinzukommen: Der Waliser hat noch ein grosses Karriereziel und das ist die WM 2022 in Katar. Diesem scheint er schon jetzt sehr vieles unterzuordnen. Wales muss allerdings in die WM-Playoffs und da noch zwei Spiele gewinnen. Zunächst geht es gegen Österreich und im Falle eines Siegs gegen Schottland oder die Ukraine. Laut “The Athletic”-Reporter David Ornstein könnte Bale seine Karriere im Sommer beenden, falls er mit seinem Heimatland in den WM-Playoffs nicht reüssiert und sich nicht für die Endrunde Ende des Jahres qualifiziert.

psc 7 Januar, 2022 17:36