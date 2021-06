Gareth Bale zieht es angeblich in die MLS

Gareth Bale könnte seine Karriere in den USA fortsetzen.

Der 31-jährige Waliser kündigte bereits vor der EM an, dass er genau wisse, was er nach dem Turnier tut und wo es für ihn weitergeht. Klarheit hat er bislang nicht geschaffen. Laut “Daily Mirror” könnte es Bale in die MLS ziehen. Wie einst David Beckham, Steven Gerrard oder Zlatan Ibrahimovic soll er demnach einen Wechsel zu Los Angeles Galaxy vollziehen.

Vertraglich ist der Torjäger nach einem Leihjahr bei Tottenham noch für eine weitere Saison an Real Madrid ausgeliehen. Dort plant man aber nicht mehr mit ihm.

