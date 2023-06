Havertz erhöht Druck auf Chelsea: Was wird aus Real-Deal?

Kai Havertz soll aktuell eher zu einem Abgang vom FC Chelsea neigen. Sein Preis scheint aber für Real Madrid ein Problem darzustellen.

Beim FC Chelsea besitzt Kai Havertz noch einen bis 2025 datierten Vertrag. Doch laut Informationen der "Sport Bild" hat der deutsche Nationalspieler in London zuletzt eine Verlängerung abgelehnt und erhöht deshalb den Druck. Dem Fachmagazin zufolge verlangen die Blues für den 24-Jährigen eine Ablöse von 80 Millionen Euro. So viel hatten sie selbst 2020 an Bayer Leverkusen gezahlt.

Für Real Madrid soll das aber zu teuer sein. Die Königlichen lassen demnach über Unterhändler mitteilen, dass sie 50 bis 55 Millionen Euro realistisch finden. Letztlich könnte sich Chelsea mit rund 60 Millionen Euro plus Boni abfinden. Trotzdem scheint Real Madrid bislang noch zu pokern. Mit einer schnellen Einigung, wenn es sie überhaupt geben sollte, ist nicht zu rechnen.

adk 12 Juni, 2023 15:28